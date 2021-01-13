13 Ocak 2021, Çarşamba

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Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? Corona virüsüne (Koronavirüs) mi yakalandı?

Songül Öden kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

Geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgınına yakalanan ünlü oyuncu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Durumu ağırlaşan Songül Öden, hastaneye kaldırıldı. Peki, Songül Öden kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar...

Corona virüsü salgınına yakalanan , şikâyetlerinin artması üzerine hastaneye kaldırıldı. Sabah'ın haberine göre, kendisini evinde karantina altına alan Songül Öden durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alındı. Öden'in artan şikayetlerinin üzerine gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam edeceği kaydedildi.

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

Songül Öden 1979'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde aldı. Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi de aldı.Ünlü oyuncu Songül Öden, 'nda , 'nde, 'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve özel tiyatrolarda görev yaptı.

SONGÜL ÖDEN'İN OYNADIĞI DİZİLER

1999 Ferhunde Hanımlar
2001 Vasiyet
2002 Havada Bulut
2005 Gümüş
2008 Vazgeç Gönlüm
2010 Mükemmel Çift
2011
2015 Serçe Sarayı
2017 Kayıtdışı
2019 Bir Aile Hikayesi

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