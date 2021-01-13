13 Ocak 2021, Çarşamba

HABERLER

Nakdi ücret desteği ne kadar oldu? Kısa çalışma ödeneğine zam mı geldi? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Nakdi ücret desteği ne kadar oldu?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

'in kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemleri kapsamında ücretsiz izne ayrılan çalışanlara veriliyordu. Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlara müjdeli haber Bakan 'tan geldi. Peki, Nakdi ücret desteği ne kadar oldu? Kısa çalışma ödeneğine zam mı geldi?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (%21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla Nakdi Ücret Desteğine, İstihdama Dönüş Teşvikine ve Artı İstihdam Teşvikine yansıtılacağını söyledi.
Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz" dedi.
Bakan Selçuk Nakdi Ücret Desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını sözlerine ekledi.
Bakan Selçuk; "2020 yılında olduğu gibi çalışanlarımıza ve işverenlerimize destek olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Elon Musk kimdir? Elon Musk kimdir?
Bakan Selçuk'tan atama müjdesi! Bakan Selçuk'tan atama müjdesi!
BİM indirimli ürünler neler? BİM indirimli ürünler neler?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör