Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Ocak)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ocak tarihinde yapılan 179 bin 208 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.809, hasta sayısı 983 olarak açıklanırken; 171 kişi hayatını kaybetti, 10.013 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 346 bin 285 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Tabloya göre 12 Ocak tarihinde yapılan 179 bin 208 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.809, hasta sayısı 983 olarak açıklanırken; 171 kişi hayatını kaybetti, 10.013 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 555 bin 982, toplam vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, toplam vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2.701, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 346 bin 285 olarak yer aldı.
"KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDEREK AŞI UYGULAMASINA GEÇECEĞİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
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