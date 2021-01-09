09 Ocak 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 Giriş Tarihi: 09.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ocak 2021 tarihinde yapılan 168 bin 289 corona virüsü testinden 1.103'ü pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, 7.902 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.537, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Ocak 2021 tarihinde yapılan 168 bin 289 corona virüsü testinden 1.103'ü pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, 7.902 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 9.537, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 26 milyon 033 bin 695, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118, toplam vefat sayısı 22 bin 631, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 2.903, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 190 bin 047 olarak yer aldı.

"KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR"

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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