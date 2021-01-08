Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ocak 2021 tarihinde yapılan 184 bin 193 corona virüsü testinden 1.291'i pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, 9.894 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 11.479, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 307 bin 581 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Ocak 2021 tarihinde yapılan 184 bin 193 corona virüsü testinden 1.291'i pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti, 9.894 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 11.479, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 307 bin 581 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 865 bin 406, toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, toplam vefat sayısı 22 bin 450, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.094, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 182 bin 145 olarak yer aldı.

"BİRLİK OLUP KAZANACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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