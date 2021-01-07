Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 003 corona virüsü testinden 1.370'i pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.211 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 12.171, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 003 corona virüsü testinden 1.370'i pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.211 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 12.171, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, toplam vefat sayısı 22 bin 264, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.201, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 172 bin 151 olarak yer ald

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