08 Ocak 2021, Cuma

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 003 corona virüsü testinden 1.370'i pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.211 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 12.171, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102  olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 003 corona virüsü testinden 1.370'i pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.211 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 12.171, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 296 bin 102 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, toplam vefat sayısı 22 bin 264, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.201, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 172 bin 151 olarak yer ald


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Christian Luyindama kimdir? Christian Luyindama kimdir?
A101 indirimli ürünler neler? A101 indirimli ürünler neler?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör