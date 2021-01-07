07 Ocak 2021, Perşembe

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İşte döviz piyasasında son durum! 7 Ocak 2021 dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

Döviz yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 7 Ocak döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 7 Ocak dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 7 Ocak 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,3003

Dolar satış: 7,3098

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,0032

Euro Satış: 9,0243

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9274

Pound satış: 9,9630

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