Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama transfer iddialarıyla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında Luyindama'nın kariyeri, hayatı ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminde takıma katkı sağlayacak yıldız isimleri kadrosuna katmak için uğraşırken, Luyindama'nın adı transfer haberlerinde geçmeye devam ediyor. Luyindama'nın kariyeri, özellikleri ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
Christian Luyindama 8 Ocak 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo vatandaşıdır. Altyapı kariyerine 2012 yılında Demokratik Kongo Ligi ekiplerinden DCMP'de başlayan futbolcu burada geçirdiği 2 sene sonrasında 2015 yılında Sanga Balende'yle anlaştı. Burada kısa süren macerasının ardından ülkenin en büyük takımlarından TP Mazembe ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında TP Mazembe ile CAF Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. TP Mazembe'yle sözleşmesi devam ederken, Belçika Pro League ekiplerinden Standard Liège'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Opsiyon hakkını kullanan Belçika ekibiyle, 18 Mayıs 2017 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımıyla 17 Mart 2018'de Belçika Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Ardından Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte 47 maça çıkan Luyindama 3 gol kaydetti 1 asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları