07 Ocak 2021, Perşembe

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Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar...

Christian Luyindama kimdir?
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

'ın başarılı stoperi transfer iddialarıyla gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında Luyindama'nın kariyeri, hayatı ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Christian Luyindama kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

'de zirve yarışını sürdüren , ara transfer döneminde takıma katkı sağlayacak yıldız isimleri kadrosuna katmak için uğraşırken, Luyindama'nın adı transfer haberlerinde geçmeye devam ediyor. Luyindama'nın kariyeri, özellikleri ve hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

8 Ocak 1994 yılında dünyaya gelmiştir. vatandaşıdır. Altyapı kariyerine 2012 yılında ekiplerinden DCMP'de başlayan futbolcu burada geçirdiği 2 sene sonrasında 2015 yılında Sanga Balende'yle anlaştı. Burada kısa süren macerasının ardından ülkenin en büyük takımlarından ile sözleşme imzaladı. 2016 yılında TP Mazembe ile CAF Konfederasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. TP Mazembe'yle sözleşmesi devam ederken, Pro League ekiplerinden 'e satın alma opsiyonuyla kiralandı. Opsiyon hakkını kullanan Belçika ekibiyle, 18 Mayıs 2017 tarihinde 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımıyla 17 Mart 2018'de 'nda şampiyonluk yaşadı. Ardından Süper Lig ekibi Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı ekipte 47 maça çıkan Luyindama 3 gol kaydetti 1 asist yaptı.

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