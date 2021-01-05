06 Ocak 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Ocak)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 Giriş Tarihi: 05.01.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 413 corona virüsü testinden 1.477'si pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.908 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.494, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Ocak 2021 tarihinde yapılan 183 bin 413 corona virüsü testinden 1.477'si pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, 8.908 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.494, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 270 bin 101 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 25 milyon 315 bin 565, toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, toplam vefat sayısı 21 bin 879, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı 3.410, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 155 bin 338 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALMAYA DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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