30 Aralık 2020, Çarşamba
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde neler yaşandı?
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 178. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 179. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm nasıl izlenir? EDHO 178 izle...
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 178. bölüm detayları.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
İhaneti kaldıramayan Tipi'nin Rafet'i boğması masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın infazında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin infazında yakalamak ister. Tipi'yi öldürmek için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ölmesi için de plan yapar.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin infazında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındaki silahını sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin infazında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.
Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.
Ceylan Çakırbeyli, çantasındaki silahını sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 178. BÖLÜM İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 178. yeni bölümünü kesintisiz izlemek için TIKLAYIN...
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