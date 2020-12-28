Son dakika: Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar oldu? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Milyonları ilgilendiren haber sonunda geldi. Aile Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrut Selçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yeni asgari ücreti açıkladı. Peki, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan taraflar geçtiğimiz toplantılarda asgari ücret 2021 zam oranı hakkında beklentilerini paylaşmıştı. Toplantı ile birlikte internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zammı ne kadar oldu' araştırmaları da öne çıktı. Bilindiği üzere yeni asgari ücret; asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok tutara da artış getirecek.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI! ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasına göre, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlenmiştir.
Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, % 21,56 oranında yükselmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.
ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ZAM GELEN KALEMLER NELER?
Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 liradan 8651.62 liraya yükseldi.
İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi; 1168.27 lira alanın maaşı 1420.14 liraya, 1389.37 lira alanın maaşı 1688.91 liraya, 2336.53 lira alanın maaşı 2840.28 liraya çıktı.
İş görmezlik ödeneğine asgari ücrete yapılan yüzde 21.56 oranında zam geldi.
Doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.
Genel sağlık sigortası primi 88.29 liradan 107.32 liraya çıktı.
Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi.
2020 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret 2020 zammı, 2019 yılına göre net yüzde 15,03 oranında artırılmıştı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL olmuştu.
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