Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'deki milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan taraflar geçtiğimiz toplantılarda asgari ücret 2021 zam oranı hakkında beklentilerini paylaşmıştı. Toplantı ile birlikte internet üzerinden 'asgari ücret zammı ne kadar olacak? 'asgari ücret zammı ne kadar oldu' araştırmaları da öne çıktı. Bilindiği üzere yeni asgari ücret; asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı gibi birçok tutara da artış getirecek.