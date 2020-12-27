Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Aralık tarihinde yapılan 172 bin 113 corona virüsü testinden 2.806'sı pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 21.196 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.205, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 147 bin 578 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Aralık tarihinde yapılan 172 bin 113 corona virüsü testinden 2.806'sı pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 21.196 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 14.205, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 147 bin 578 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, toplam vefat sayısı 19 bin 878, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.309, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 015 bin 230 olarak yer aldı.

"MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BAŞARIYI KALICI KILACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." ifadelerini kullandı.

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