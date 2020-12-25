Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Aralık tarihinde yapılan 201 bin 104 corona virüsü testinden 3.199'u pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti, 35.511 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 17.543, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 118 bin 255 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Aralık tarihinde yapılan 201 bin 104 corona virüsü testinden 3.199'u pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti, 35.511 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 17.543, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 118 bin 255 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941, toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, toplam vefat sayısı 19 bin 371, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.702, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 970 bin 803 olarak yer aldı.

"AŞI KAMPANYASI SONUNA KADAR TEDBİRDE ISRAR EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.

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