Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Aralık tarihinde yapılan 202 bin 209 corona virüsü testinden 3.192'si pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, 34.492 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 19.650, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Aralık tarihinde yapılan 202 bin 209 corona virüsü testinden 3.192'si pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, 34.492 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 19.650, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 82 bin 610 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162, toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610, toplam vefat sayısı 18 bin 861, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 4.901, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 901 bin 307 olarak yer aldı.

"EV İÇİ BULAŞMALARI ENGELLEMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." ifadelerini kullandı.

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