Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Aralık tarihinde yapılan 196 bin 110 corona virüsü testinden 3.412'si pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 34.419 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 19.103, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 43 bin 704 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Aralık tarihinde yapılan 196 bin 110 corona virüsü testinden 3.412'si pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti, 34.419 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 19.103 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 635 bin 351, toplam vaka sayısı 2 milyon 43 bin 704, toplam vefat sayısı 18 bin 851, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.1, ağır hasta sayısı 5.192, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 835 bin 705 olarak yer aldı.

"KURALLARA BİRLİKTE UYMANIN NETİCESİNİ ALMAYA BAŞLADIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık." ifadelerini kullandı.

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