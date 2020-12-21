Dünya bunu konuşuyor! 21 Aralık günü 2020 Kışı ve Çifte Gezegen buluşacak
Dünya'da en çok kullanılan arama motoru Google, yeni bir Doodle yayınladı. 21 Aralık günü ne yaşanacak? Jüpiter ve Satürn ne zaman, saat kaçta buluşacak? İşte 2020 Kışı ve Çifte Gezegen manzarası hakkında tüm detaylar...
En uzun gecenin yaşanacağı ve Kuzey Yarım Küre için kışın başlangıcı olarak görülen 21 Aralık günü, 'Büyük Kavuşma' olarak adlandırılan ve en son 1623 tarihinde gerçekleşen Jüpiter ve Satürn'ün kavuşmasına sahne olacak. Bu kavuşma iki gezegenin üst üste gelmesi ve tek bir gezegen olarak görülmesi anlamına geliyor. Bu geceden itibaren artık geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlayacak.
Herkes tarafından merak edilen Çifte Gezegen olayının, 21 Aralık 2020 günü günbatımının hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Gökbilimcilerin yaptığı hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan kavuşmanın bir benzeri uzun yıllar tekrarlanmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı çıplak gözle kolayca görülebilecek olan ve günbatımından hemen sonra güneybatı ufkunda belirecek buluşmayı kaçırmamanız tavsiye ediliyor.
Ayrıca 21 Aralık 2020 gecesi NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu bu Büyük Kavuşma'yı internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
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