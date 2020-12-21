21 Aralık 2020, Pazartesi

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Dünya bunu konuşuyor! 21 Aralık günü 2020 Kışı ve Çifte Gezegen buluşacak

2020 Kışı ve Çifte Gezegen ne zaman gerçekleşecek?
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

'da en çok kullanılan arama motoru , yeni bir yayınladı. günü ne yaşanacak? ve Satürn ne zaman, saat kaçta buluşacak? İşte ve manzarası hakkında tüm detaylar...

En uzun gecenin yaşanacağı ve Kuzey Yarım Küre için olarak görülen günü, '' olarak adlandırılan ve en son 1623 tarihinde gerçekleşen ve Satürn'ün kavuşmasına sahne olacak. Bu kavuşma iki gezegenin üst üste gelmesi ve tek bir gezegen olarak görülmesi anlamına geliyor. Bu geceden itibaren artık geceler kısalmaya ve gündüzler uzamaya başlayacak.

Herkes tarafından merak edilen olayının, 21 Aralık 2020 günü günbatımının hemen ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Gökbilimcilerin yaptığı hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek olan kavuşmanın bir benzeri uzun yıllar tekrarlanmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı çıplak gözle kolayca görülebilecek olan ve günbatımından hemen sonra güneybatı ufkunda belirecek buluşmayı kaçırmamanız tavsiye ediliyor.

Ayrıca 21 Aralık 2020 gecesi başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu bu 'yı internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

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