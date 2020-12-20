Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Aralık tarihinde yapılan 158 bin 892 corona virüsü testinden 3.546'sı pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, 21.218 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 20.316, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 24 bin 601 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Aralık tarihinde yapılan 158 bin 892 corona virüsü testinden 3.546'sı pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti, 21.218 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 20.316 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527, toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, toplam vefat sayısı 18 bin 097, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.347, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 800 bin 286 olarak yer aldı.

"TEDBİR VE KISITLAMALAR NETİCE VERİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

DİĞER