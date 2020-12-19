19 Aralık 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 19 Aralık tarihinde yapılan 173 bin 132 corona virüsü testinden 4.002'si pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti, 25.516 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 25.516, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 19 Aralık tarihinde yapılan 173 bin 132 corona virüsü testinden 4.002'si pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti, 25.516 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 22.195 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635, toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, toplam vefat sayısı 17 bin 851, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.501, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 779 bin 68 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

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