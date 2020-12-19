Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Aralık tarihinde yapılan 173 bin 132 corona virüsü testinden 4.002'si pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti, 25.516 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 25.516, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Aralık tarihinde yapılan 173 bin 132 corona virüsü testinden 4.002'si pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti, 25.516 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 22.195 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635, toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 285, toplam vefat sayısı 17 bin 851, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.501, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 779 bin 68 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA VE AKTİF VAKA SAYIMIZ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

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