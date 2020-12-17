Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 102 corona virüsü testinden 4.209'u pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 30.494 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 27.515, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 102 corona virüsü testinden 4.209'u pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 29.922 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 29.718 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, toplam vefat sayısı 17 bin 364, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.803, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 955 bin 680 olarak yer aldı.

"SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELE EDELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

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