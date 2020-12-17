17 Aralık 2020, Perşembe

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 Giriş Tarihi: 17.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 17 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 102 corona virüsü testinden 4.209'u pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 30.494 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 27.515, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 955 bin 680 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 17 Aralık tarihinde yapılan 206 bin 102 corona virüsü testinden 4.209'u pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 29.922 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı ise 29.718 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 901 bin 694, toplam vaka sayısı 1 milyon 955 bin 680, toplam vefat sayısı 17 bin 364, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı 5.803, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 955 bin 680 olarak yer aldı.

"SONUÇ ALANA KADAR MÜCADELE EDELİM"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
A101 indirimli ürünler neler? A101 indirimli ürünler neler?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör