Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Aralık)
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Peki, 14 Aralık Pazartesi corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Bakan Koca'nın o açıklaması....
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Aralık tarihinde yapılan 204 bin 289 corona virüsü testinden 5.064'ü pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti, 28.164 hasta iyileşti.
Günlük toplam vaka sayısı ise 29.289 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 005, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, toplam vefat sayısı 16 bin 646, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5.980, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 631 bin 944 olarak yer aldı.
İŞTE GÜNCEL TABLO:
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