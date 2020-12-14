14 Aralık 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 Giriş Tarihi: 14.12.2020

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. , sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Peki, Pazartesi corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte 'nın o açıklaması....

, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 204 bin 289 corona virüsü testinden 5.064'ü pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti, 28.164 hasta iyileşti.

Günlük toplam vaka sayısı ise 29.289 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 005, toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, toplam vefat sayısı 16 bin 646, hastalardaki zatürre oranı yüzde 2,9, ağır hasta sayısı 5.980, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 631 bin 944 olarak yer aldı.

İŞTE GÜNCEL TABLO:

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