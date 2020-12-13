13 Aralık 2020, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 13 Aralık tarihinde yapılan 181 bin 199 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti, 22.215 hasta iyileşti. Günlük vaka sayısı 26.919, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 836 bin 728 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 13 Aralık tarihinde yapılan 181 bin 199 corona virüsü testinden 5.103'ü pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti, 22.215 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 26.919 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716, toplam vaka sayısı 1 milyon 836 bin 728, toplam vefat sayısı 16 bin 417, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.973, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 603 bin 780 olarak yer aldı.

"AĞIR HASTA VE HASTA SAYISINDAKİ ARTIŞ HIZI AZALIYOR"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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