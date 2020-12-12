Sokağa çıkma yasağı saatleri! Bakkal ve marketler kaça kadar açık? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE? 12 ARALIK

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.