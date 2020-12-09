Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık tarihinde yapılan 204 bin 411 corona virüsü testinden 6.213'ü pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık tarihinde yapılan 204 bin 411 corona virüsü testinden 6.213'ü pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377, toplam hasta sayısı 558 bin 517, toplam vefat sayısı 15 bin 531, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.901, toplam iyileşen hasta sayısı ise 447 bin 361 olarak yer aldı.

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