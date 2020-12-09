09 Aralık 2020, Çarşamba

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık tarihinde yapılan 204 bin 411 corona virüsü testinden 6.213'ü pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 9 Aralık tarihinde yapılan 204 bin 411 corona virüsü testinden 6.213'ü pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, 5.846 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.712 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377, toplam hasta sayısı 558 bin 517, toplam vefat sayısı 15 bin 531, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.901, toplam iyileşen hasta sayısı ise 447 bin 361 olarak yer aldı.

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