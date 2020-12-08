08 Aralık 2020, Salı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 8 Aralık tarihinde yapılan 201 bin 219 corona virüsü testinden 6.593'ü pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti, 5.245 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 33.198 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 8 Aralık tarihinde yapılan 201 bin 219 corona virüsü testinden 6.593'ü pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti, 5.245 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 33.198 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 20 milyon 89 bin 966, toplam hasta sayısı 522 bin 304, toplam vefat sayısı 15 bin 314, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.882, toplam iyileşen hasta sayısı ise 441 bin 515 olarak yer aldı.

"KALABALIKLARDAN UZAK DURMALI VE KENDİ KISITLAMALARIMIZI KENDİMİZ UYGULAMALIYIZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız." ifadelerini kullandı.

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