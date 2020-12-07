07 Aralık 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 7 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık tarihinde yapılan 196 bin 902 corona virüsü testinden 6.420'si pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, 5.017 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.137 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık tarihinde yapılan 1196 bin 902 corona virüsü testinden 6.420'si pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, 5.017 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.137olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747, toplam hasta sayısı 545 bin 711, toplam vefat sayısı 15 bin 103, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.836, toplam iyileşen hasta sayısı ise 436 bin 270 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

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