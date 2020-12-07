Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık tarihinde yapılan 196 bin 902 corona virüsü testinden 6.420'si pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, 5.017 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.137 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 7 Aralık tarihinde yapılan 1196 bin 902 corona virüsü testinden 6.420'si pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti, 5.017 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 32.137olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 888 bin 747, toplam hasta sayısı 545 bin 711, toplam vefat sayısı 15 bin 103, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5.836, toplam iyileşen hasta sayısı ise 436 bin 270 olarak yer aldı.



Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.

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