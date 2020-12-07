07 Aralık 2020, Pazartesi

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İşte döviz piyasasında son durum! 7 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 7 Aralık döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 7 Aralık dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 7 Aralık 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,8055

Dolar satış: 7,8144

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,4744

Euro Satış: 9,4923

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,4788

Pound satış: 10,5054

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