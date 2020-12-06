Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık tarihinde yapılan 174 bin 761 corona virüsü testinden 6.093'ü pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, 4.011 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.402 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık tarihinde yapılan 174 bin 761 corona virüsü testinden 6.093'ü pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, 4.011 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.402 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845, toplam hasta sayısı 539 bin 291, toplam vefat sayısı 14 bin 900, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.805, toplam iyileşen hasta sayısı ise 431 bin 253 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE UYMAK HEPİMİZ İÇİN İNSANİ BİR GÖREVDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

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