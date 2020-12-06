06 Aralık 2020, Pazar

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık tarihinde yapılan 174 bin 761 corona virüsü testinden 6.093'ü pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, 4.011 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.402 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 6 Aralık tarihinde yapılan 174 bin 761 corona virüsü testinden 6.093'ü pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti, 4.011 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.402 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845, toplam hasta sayısı 539 bin 291, toplam vefat sayısı 14 bin 900, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.805, toplam iyileşen hasta sayısı ise 431 bin 253 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE UYMAK HEPİMİZ İÇİN İNSANİ BİR GÖREVDİR"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
🔥 Flaş itiraf! Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık 🔥 Flaş itiraf! "Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör