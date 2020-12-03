03 Aralık 2020, Perşembe

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Altın piyasasında bugün! 3 Aralık 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Büyük hareketlilik altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 3 Aralık 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın piyasasında bugün! 3 Aralık 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
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Giriş Tarihi: 03.12.2020

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İstanbul 'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 462,90 Satış: 463,02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 752,10 TL'den Satış: 760,80 TL'den satışa sunuluyor.

Altın piyasasında bugün! 3 Aralık 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

alış: 3.008,60

Cumhuriyet altını satış: 3.032,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

alış: 1,504,30

Yarım altın satış: 1.530,00

Altın piyasasında bugün! 3 Aralık 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

TAM ALTIN NE KADAR?

alış: 3.026,27

Tam altın satış: 3.104,65

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3,089,27

Ata altın satış: 3.115,30

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