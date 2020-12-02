02 Aralık 2020, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 2 Aralık tarihinde yapılan 183 bin 624 corona virüsü testinden 6.690'ı pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 4.821 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.923 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 2 Aralık tarihinde yapılan 183 bin 624 corona virüsü testinden 6.690'ı pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, 4.821 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 31.923 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, toplam hasta sayısı 513 bin 656, toplam vefat sayısı 14 bin 129, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, ağır hasta sayısı 5.502, toplam iyileşen hasta sayısı ise 348 bin 804 olarak yer aldı.

"KALABALIK, KAPALI VE YETERİNCE HAVALANDIRILMAYAN ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı.

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