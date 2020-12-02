Red Dead Online sürprizi! Red Dead Online indirime mi girdi? Fiyatı ve sistem özellikleri...
Red Dead Redemption 2 online (çevrimiçi) modu oldukça seviliyor. Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte en çok satan oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2 ana oyundan bağımsız olarak tüm platformlarda indirimli çıktı. Oyunseverleri oldukça mutlu eden bu gelişmeden sonra oyunun fiyatı, sistem özellikleri ve oynanabilecek platformları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte en başarılı oyunlarından birisi olan Red Dead Redemption 2 büyük bir sürpriz ile geldi. Oyununun online modu Red Dead Online artık bağımsız olarak satın alınabiliyor. Red Dead Online; PlayStation Store, Xbox Store, Epic Games Store ve Rockstar Launcher üzerinden edinilebiliyor.
RED DEAD ONLİNE FİYATI NE?
Red Dead Online'ın satışa sunulmasıyla birlikte oyunun fiyatı belli oldu. Oyun kısa süreliğine tüm platformlarda aynı ücretle satışa sunuldu. Oyun 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 indirimle satın alınabilecek. Fiyatı ise 39.75 TL olarak duyuruldu. Oyun 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise tüm platformlarda 159.00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
RED DEAD ONLİNE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?
Red Dead Redemption 2 minimum sistem gereksinimleri:
Windows 7 (64 Bit)
Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
2 GB VRAM
8 GB RAM
150 GB depolama alanı
Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:
Windows 10 (64 Bit)
Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
6 GB VRAM
12 GB RAM
150 GB depolama alanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları