02 Aralık 2020, Çarşamba

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Red Dead Online sürprizi! Red Dead Online indirime mi girdi? Fiyatı ve sistem özellikleri...

Red Dead Redemption 2 online (çevrimiçi) modu oldukça seviliyor. Rockstar Games'in GTA 5 ile birlikte en çok satan oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2 ana oyundan bağımsız olarak tüm platformlarda indirimli çıktı. Oyunseverleri oldukça mutlu eden bu gelişmeden sonra oyunun fiyatı, sistem özellikleri ve oynanabilecek platformları merak konusu oldu. İşte detaylar...

Red Dead Online sürprizi! Red Dead Online indirime mi girdi? Fiyatı ve sistem özellikleri...
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

'in ile birlikte en başarılı oyunlarından birisi olan büyük bir sürpriz ile geldi. Oyununun online modu Red Dead Online artık bağımsız olarak satın alınabiliyor. Red Dead Online; Store, Store, Epic Games Store ve Rockstar Launcher üzerinden edinilebiliyor.

Red Dead Online sürprizi! Red Dead Online indirime mi girdi? Fiyatı ve sistem özellikleri...

RED DEAD ONLİNE FİYATI NE?

Red Dead Online'ın satışa sunulmasıyla birlikte oyunun fiyatı belli oldu. kısa süreliğine tüm platformlarda aynı ücretle satışa sunuldu. Oyun 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 indirimle satın alınabilecek. Fiyatı ise 39.75 TL olarak duyuruldu. Oyun 19 Şubat 2021 tarihinden itibaren ise tüm platformlarda 159.00 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Red Dead Online sürprizi! Red Dead Online indirime mi girdi? Fiyatı ve sistem özellikleri...

RED DEAD ONLİNE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NE?

minimum sistem gereksinimleri:

Windows 7 (64 Bit)
Intel Core i5 2500K 3.3 GHz / AMD FX-6300
AMD Radeon R9 280 / NVIDIA GeForce GTX 770
2 GB VRAM
8 GB RAM
150 GB depolama alanı
Red Dead Redemption 2 önerilen sistem gereksinimleri:

Windows 10 (64 Bit)
Intel Core i7 4770K 4 Core 3.5 GHz / AMD Ryzen R5 1500X
AMD Radeon RX 480 4 GB / NVIDIA GeForce GTX 1060
6 GB VRAM
12 GB RAM
150 GB depolama alanı

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