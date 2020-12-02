02 Aralık 2020, Çarşamba

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler yaşandı?

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri ekrana kilitledi. EDHO 174. bölüm büyük heyecan yarattı. Diziyi kaçıranlar arama motorlarında dizi hakkında sorgularda bulundu. EDHO tek parça izlemek isteyenler ve 174. bölüm fragmanı hakkında bilgi almak isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kesintisiz izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm tek parça izle gibi sorgular yapıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm nasıl izlenir? EDHO 174 izle...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler yaşandı?
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

(Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 174. bölüm detayları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpaslan Çakırbeyli'nin hapishanede Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle dengeler değişir. Yaman Korkmaz, abisinin cenazesinde Hızır Çakırbeyli ve dostlarının yüzüne karşı yüksek perdeden intikam yemini eder. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı öldürmesiyle bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı öldürmek için tetikçi tutmasından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını tehlikeye sokmasını istemez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler yaşandı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. yeni bölümü izlemek için tıklayın.

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