01 Aralık 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Aralık)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 1 Aralık tarihinde yapılan 180 bin 312 corona virüsü testinden 6.101 'ü pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, 4.593 hasta iyileşti. Günlük toplam vaka sayısı ise 30.110 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 1 Aralık tarihinde yapılan 180 bin 312 corona virüsü testinden 6.101'ü pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, 4.593 hasta iyileşti. Tablodaki günlük toplam vaka sayısı ise 30.110 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604, toplam hasta sayısı 506 bin 966, toplam iyileşen hasta sayısı 409 bin 320 toplam vefat sayısı ise 13 bin 936 olarak yer aldı.

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