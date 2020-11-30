Başkan Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı!
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek
Hafta içleri yasaklar 21.00-05.00 saatleri arasında olacak. Cuma akşamları 21.00'den pazartesileri 05.00'e kadar da aralıksız yasak uygulanacak.
Başkan Erdoğan, yasaklara yönelik istisnaları ise şöyle açıkladı:
"Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
"Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır."
Uygulamanın detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak bir genelgeyle belirlenecek.
Başkan Erdoğan, alınan diğer önlemleri ise şöyle açıkladı:
"Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.
Önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.
Milletimizden evlerde salgının bulaşma ihtimalinin göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara verilmesini özellikle rica ediyorum.
Mevlit, taziye, gün, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.
Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
Umumi hıfzıssıhha kurulları AVM'lerin aynı anda kabul edebileceği kişi sayısını belirleyecek, girişte HES kodu zorunlu olacak.
Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10 ile 16 arası uygulanabilecektir.
50 kişiden fazla çalışanı olan işyerlerinde mevcut iş sağlığı veya güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulanması sıkı bir şekilde denetlenecektir."
Başkan Erdoğan, aşı çalışmaları hakkında ise şunları söyledi:
"Bu dalganın üstesinden geldiğimizde inşallah aşı sürecinin de başlamasıyla daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmayı ümit ediyoruz.
"Her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler.
"İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak aşı kullanılmaya başlanacaktır. Sağlık krizini topyekun ekonomik ve sosyal bir krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatli atıyoruz. Hem halkımızın sağlığını korumayı hem de ekonomiyi, eğitimi, sosyal hayatı sürdürecek tedbirler alıyoruz.
"Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması, sağlık sistemimizin üzerindeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu emeğe en büyük teşekkürümüz ilave bir yük getirmemek olacaktır. Hastanelerdeki doluluk oranını ne derecede aşağıda tutabilirsen o derecede güvende oluruz."
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