Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım tarihinde yapılan 171 bin 113 corona virüsü testinden 6.592'si pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, 3.845 hasta iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 29.845 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım tarihinde yapılan 171 bin 113 corona virüsü testinden 6.592'si pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, 3.845 hasta iyileşti. Tablodaki toplam vaka sayısı ise 29.845 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 072 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616, toplam vefat sayısı ise 13 bin 191 olarak yer aldı.

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