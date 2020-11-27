27 Kasım 2020, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Kasım))

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım tarihinde yapılan 171 bin 113 corona virüsü testinden 6.592'si pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, 3.845 hasta iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 29.845 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre 27 Kasım tarihinde yapılan 171 bin 113 corona virüsü testinden 6.592'si pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti, 3.845 hasta iyileşti. Tablodaki toplam vaka sayısı ise 29.845 olarak açıklandı. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 18 milyon 072 bin 981, toplam hasta sayısı 481 bin 198, toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616, toplam vefat sayısı ise 13 bin 191 olarak yer aldı.

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