Altın piyasasında bugün! 24 Kasım 2020 Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Büyük hareketlilik altın piyasasında hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 24 Kasım 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 463,19 Satış: 463,29
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın Alış: 752,10 TL'den Satış: 776,40 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.008,40
Cumhuriyet altını satış: 3.100,70
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.504,20
Yarım altın satış: 1.548,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 3.153,72
Tam altın satış: 3.235,32
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.059,33
Ata altın satış: 3.095,13
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