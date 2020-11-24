24 Kasım Öğretmenler günü için şiir ve mesajlar! En güzel resimli, uzun, kısa öğretmenler günü mesajları...

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ & MESAJLARI

"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."

"Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmen de o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.."

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