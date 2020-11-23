Öğretmenler Günü ne zaman? Resmi tatil mi? Öğretmene ne hediye alınır? | En güzel öğretmenler günü mesajları...
Öğretmenler günü geldi çattı. Arama motorlarında merak edilen sorgular artmaya başladı. Bizleri yetiştiren hayata hazırlayan öğretmenlerimizin her yıl öğretmenler günü kutlanmaktadır. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Resmi tatil mi? Öğretmene ne hediye alınır? İşte detaylar...
Öğretmenler Günü için geri sayım başladı... Peki, 2020 yılında Öğretmenler Günü hangi tarihe denk geliyor? Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafeli kutlanacak olan bu özel gün için kullanabileceğiniz en güzel şiirler ve mesajlar...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? RESMİ TATİL Mİ?
1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2020 yılında Salı gününe denk gelecek.
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, resmi tatiller içerisinde yer almıyor.
EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
ÖĞRETMENİM
Okumayı yazmayı,
Sayıları saymayı,
Güzel resim yapmayı,
Sensin bana öğreten.
Büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi,
Yurduma hizmet etmeyi,
Sensin bana öğreten.
Kasabamı, köyümü,
Vatanımı, yurdumu,
Milletimi, soyumu,
Sensin bana öğreten.
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…
EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ & MESAJLARI
"Sen bizi her zaman aydınlatan ışığımız, bilgi kaynağımızsın. Sen yeri geldiğinde anamız babamızsın. İyi ki sizin öğrencileriniz olduk, sizden çok şey öğrendik öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"Ne biliyorsan bize öğrettin, bizi vatana faydalı bireyler ettin, hep kalem kılıçtan keskindir dedin, her problemde bıkmadan çareler ürettin öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"Araya uzun zaman girse de ben hala sizi unutmuyor, hala öğrettikleriniz doğrultusunda yolumda ilerliyorum öğretmenim. Hayatımdan geçtiğiniz için size minnettarım. İyi ki varsınız."
"Anne baba ne kadar kutsalsa Öğretmen de o kadar kutsaldır. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.."
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