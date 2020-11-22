Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Kasım tarihinde yapılan 155 bin 516 corona virüsü testinden 6.017'si pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti, 3.812 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Kasım tarihinde yapılan 155 bin 516 corona virüsü testinden 6.017'si pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti, 3.812 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, toplam hasta sayısı 446 bin 822, toplam vefat sayısı 12 bin 358, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 4.217, toplam iyileşen hasta sayısı ise 374 bin 637 olarak yer aldı.

"SEVDİKLERİMİZ İÇİN TEDBİRLERE UYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

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