Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Kasım)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Kasım tarihinde yapılan 152 bin 214 corona virüsü testinden 5.532'si pozitif çıktı, 135 kişi hayatını kaybetti, 3.233 hasta da iyileşti.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Kasım tarihinde yapılan 152 bin 214 corona virüsü testinden 5.532'si pozitif çıktı, 135 kişi hayatını kaybetti, 3.233 hasta da iyileşti.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 17 milyon 090 bin 101, toplam hasta sayısı 440 bin 805, toplam vefat sayısı 12 bin 219, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 4.121, toplam iyileşen hasta sayısı ise 370 bin 825 olarak yer aldı.
"MÜCADELENİN GÜCÜ BİRLİK OLMAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." ifadelerini kullandı.
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