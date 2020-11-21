21 Kasım 2020, Cumartesi

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini ülkemizde de sürdürüyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni corona virüsü (Koronavirüs) önlemlerini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı önlemler hakkında genelge yayınladı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Başkan 'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı. Covid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

YENİ CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMLERİ NELER?

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

- Restoranlar akşam da telefonla ya da online siparişle paket servis hizmeti verebilecek

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (20 KASIM)

Genelgeye göre, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE? 20 KASIM

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

HAFTA SONU HANGİ SAATLERDE DIŞARI ÇIKILABİLECEK?

20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde kararı alındı. Bu saatler arasında dışarı çıkılabilecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak saatleri ne? Hangi saatlerde sokağa çıkmak serbest? | Yasak genelgesi

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MESAJI

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