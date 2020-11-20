20 Kasım 2020, Cuma

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İşte döviz piyasasında son durum! 20 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

İşte döviz piyasasında son durum!
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

yatırımcıları , , hareketlerini büyük merakla takip ediyor. döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 20 Kasım dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,5442

Satış: 7,5779

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9649

TL Satış: 9,0005 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,0002 TL

Pound satış: 10,0836 TL

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