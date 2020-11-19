Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 157 bin 756 corona virüsü testinden 4.542'si pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 2.918 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 157 bin 756 corona virüsü testinden 4.542'si pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 2.918 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam hasta sayısı 430 bin 170, toplam vefat sayısı 11 bin 943, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.850, toplam iyileşen hasta sayısı ise 364 bin 573 olarak yer aldı.

"MÜCADELEYE KATILIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

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