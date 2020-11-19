19 Kasım 2020, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 157 bin 756 corona virüsü testinden 4.542'si pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 2.918 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Kasım tarihinde yapılan 157 bin 756 corona virüsü testinden 4.542'si pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti, 2.918 hasta da iyileşti.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam hasta sayısı 430 bin 170, toplam vefat sayısı 11 bin 943, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.850, toplam iyileşen hasta sayısı ise 364 bin 573 olarak yer aldı.

"MÜCADELEYE KATILIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." ifadelerini kullandı.

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