Bakan Koca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında sağlık personeli alımı hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları ne?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmelerine katıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK? ŞARTLARI NE?

Bakan Koca, personel alımı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız. ÖSYM hazırlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ HANGİ BRANŞLARDA ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz bir bilgi gelmese de, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması bekleniyor.

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