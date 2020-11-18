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MasterChef 2020 Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Akçabaat köftesi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Akçabaat köftesi nasıl yapılır?
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

2020 son bölümde yarışmacılardan yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinde Akçabaat köftesi nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef köftesi hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?

Sevilen yarışma programı 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Akçabaat köftesi tarifini merak edenler yoğun şekilde "Akçabaat köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

AKÇABAAT KÖFTESİ MALZEMELERİ NELER?

500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4 diş sarımsak

1 su bardağı ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

2 adet yeşil sivri biber

AKÇABAAT KÖFTESİ PÜF NOKTASI

İki ayrı kıymayı aynı anda çektirmek, fazla yağ ilave etmeden ideal köfteye ulaşmanıza yardımcı olur.

PİŞİRME

Dilerseniz fırının ızgara telinde 180 derecelik fırında da köftelerinizi pişirebilirsiniz.

AKÇABAAT KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

1. Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin.

2. İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlancaktır. Eğer çektiremediyseniz iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun.

3. Sarımsağı, tuz ve karabiberi ilave edin.

4. Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin.

5. Bıçak yardımıyla porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın.

6. İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin.

7. Sunum tabağına yerleştirin ve afiyetle servis edin.

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