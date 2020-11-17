Bolivya'da yeni virüs ortaya çıktı! Bilim insanları uyardı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini sürdürürken, yeni bir virüs daha ortaya çıktı. Bolivya'da, insandan insana bulaşabilen ve farelerden yayıldığı düşünülen yeni virüs tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını etkisini sürdürürken, bilim insanlarının insanlığa yönelik yeni salgın tehditlerini belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor. ABD'li araştırmacılar, Bolivya'da ateşe neden olan yeni bir virüs tespit ettiler.

BOLİVYA'DA BULUNAN VİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Bolivya'da Ebola gibi hemarojik ateşe neden olan virüsler ailesinden nadir birinin, insandan insana bulaştığını tespit etti. Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, 2019'da iki hastanın virüsü Bolivya'nın fiili başkenti La Paz'daki üç sağlık çalışanına bulaştırdığını söyledi. Virüsün farelerden yayıldığı düşünülüyor.

BELİRTİLERİ NELER?

Söz konusu virüsle enfekte olan hastaların ateş, karın ağrısı, kusma, diş eti kanaması, deri döküntüsü ve gözlerin arkasında ağrı görüldüğü belirtildi.

CDC'de patolog olan Maria Morales-Betoulle, "Virüsü izole ettik ve daha yaygın bir hastalık bulmayı bekliyorduk, ancak sekans verileri oldukça nadir ve daha önce insandan insana bulaştığı kanıtlanmayan Chapare virüsüne işaret etti. Gerçekten şaşırdık" dedi.

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