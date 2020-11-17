17 Kasım 2020, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 156 bin 692 corona virüsü testinden 3.819'sı pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti, 2.688 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 156 bin 692 corona virüsü testinden 3.819'sı pozitif çıktı, 103 kişi hayatını kaybetti, 2.688 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678, toplam hasta sayısı 421 bin 413, toplam vefat sayısı 11 bin 704, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.657, toplam iyileşen hasta sayısı ise 359 bin 063 olarak yer aldı.



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