Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Kasım tarihinde yapılan 151 bin 516 corona virüsü testinden 3.316'sı pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, 2.712 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Kasım tarihinde yapılan 151 bin 516 corona virüsü testinden 3.316'sı pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, 2.712 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, toplam hasta sayısı 417 bin 594, toplam vefat sayısı 11 bin 601, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.610, toplam iyileşen hasta sayısı ise 356 bin 375 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE BİRLİKTE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

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