16 Kasım 2020, Pazartesi

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

, sosyal medya hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 151 bin 516 corona virüsü testinden 3.316'sı pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, 2.712 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 151 bin 516 corona virüsü testinden 3.316'sı pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti, 2.712 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, toplam hasta sayısı 417 bin 594, toplam vefat sayısı 11 bin 601, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı 3.610, toplam iyileşen hasta sayısı ise 356 bin 375 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE BİRLİKTE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
Fatih Terim'in rüyası gerçek oluyor yıldız oyuncu geliyor... Fatih Terim'in rüyası gerçek oluyor yıldız oyuncu geliyor...
NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır? NASA astronot John Young'ı neden kınamıştır?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör