15 Kasım 2020, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 142 bin 496 corona virüsü testinden 3.223'ü pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti, 2.561 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkl adı. Tabloya göre tarihinde yapılan 142 bin 496 corona virüsü testinden 3.223'ü pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti, 2.561 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, toplam hasta sayısı 414 bin 278, toplam vefat sayısı 11 bin 507, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.439, toplam iyileşen hasta sayısı ise 353 bin 663 olarak yer aldı.

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