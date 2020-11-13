13 Kasım 2020, Cuma

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Kasım)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

, hesabından ''nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 149 bin 942 corona virüsü testinden 3.045'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 2.010 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,''nu açıkl adı. Tabloya göre 13Kasım tarihinde yapılan 149 bin 942 corona virüsü testinden 3.045'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 2.010 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, toplam hasta sayısı 407 bin 939, toplam vefat sayısı 11 bin 326, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 348 bin 804 olarak yer aldı.

"TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

, hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

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