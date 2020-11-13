SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Kasım)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Kasım tarihinde yapılan 149 bin 942 corona virüsü testinden 3.045'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 2.010 hasta da iyileşti.
Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkl adı. Tabloya göre 13Kasım tarihinde yapılan 149 bin 942 corona virüsü testinden 3.045'i pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, 2.010 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, toplam hasta sayısı 407 bin 939, toplam vefat sayısı 11 bin 326, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı 3.356, toplam iyileşen hasta sayısı ise 348 bin 804 olarak yer aldı.
"TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.
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