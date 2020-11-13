MasterChef 2020 Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir?
MasterChef 2020 son bölümde yarışmacılardan Mumbar dolması yapılması istendi. Programı takip eden izleyiciler arama motorları üzerinde mumbar dolması nasıl yapılır öğrenmek istedi. MasterChef 2020 mumbar dolması hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Peki, mumbar dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan mumbar dolması yapmasını istedi. Yarışmanın ardından mumbar dolması tarifini merak edenler yoğun şekilde "Mumbar dolması nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi ne?" sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ
2 adet mumbar
200 gram iri çekilmiş yağlı kıyma
Bir buçuk su bardağı
Osmancık pirinç
1 su bardağı kalın bulgur
Bir buçuk kg beyaz kuru soğan
1 baş dövülmüş sarmısak
2 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı salça
Yarım tatlı kaşığı karabiber
1 çorba kaşığı kırmızıbiber
100 gram iç yağı (kuyruk yağ)
ince doğranmış
Kızartmak için:
100 gram tereyağı
MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?
Bumbarı iyice yıkayın. Ardından ters çevirin. Tüysü bir yapıya sahip olan bumbarı dikkatli olarak bıçak yardımı sayesinde temizleyin.
Tuzla iyice ovun ve tekrar yıkayın.
Ardından derin kaba kıymayı koyun.
Üzerine yıkanmış pirinç ve bulguru ekleyin.
Soğanı ince kıyın.
Ardından kalan malzemelerinizi ekleyin.
Küçük bir kaşık ile bumbarların içini doldurun.
İki taraftan da ucunu düğümleyin.
Tencereye koyup bol suda 45 dakika pişirin.
Sudan alın ve tereyağında kızartıp servis yapın.
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